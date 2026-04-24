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Turismoviernes, 24 de abril de 2026

España, bajo el cielo: el trío de eclipses que redefine la forma de viajar

Entre 2026 y 2028, la península ibérica se convertirá en el escenario de un fenómeno astronómico que invita a sumarse a la tendencia viajera slow travel

Staff El Sol de México / Branded

El eclipse del atardecer

El eclipse del siglo 

Playas, montañas y ciudades históricas quedarán sumidas en una oscuridad total que, lejos de inquietar, invita a la contemplación profunda. Es el tipo de instante que redefine la relación entre el viajero y el destino.

El gran anillo de fuego

Este fenómeno cerrará el trío con una postal que parece sacada de otro mundo y promete ser uno de esos momentos que justifican por sí solos un viaje.

Así, el país no solo se prepara para recibir a viajeros, sino para ofrecerles algo más profundo: la posibilidad de detener el tiempo, mirar hacia arriba y redescubrir el mundo —y a sí mismos— bajo un cielo que, por unos instantes, cambiará para siempre.

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