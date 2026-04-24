España, bajo el cielo: el trío de eclipses que redefine la forma de viajar

Playas, montañas y ciudades históricas quedarán sumidas en una oscuridad total que, lejos de inquietar, invita a la contemplación profunda. Es el tipo de instante que redefine la relación entre el viajero y el destino.
El gran anillo de fuego
Este fenómeno cerrará el trío con una postal que parece sacada de otro mundo y promete ser uno de esos momentos que justifican por sí solos un viaje.
Así, el país no solo se prepara para recibir a viajeros, sino para ofrecerles algo más profundo: la posibilidad de detener el tiempo, mirar hacia arriba y redescubrir el mundo —y a sí mismos— bajo un cielo que, por unos instantes, cambiará para siempre.
En un momento en el que viajar ya no se mide en kilómetros sino en experiencias significativas, España emerge como el destino perfecto para quienes buscan reconectar con lo esencial. El auge del turismo astronómico no es casualidad: mirar el cielo se ha convertido en un acto casi revolucionario, una pausa consciente frente al vértigo cotidiano. Bajo esta premisa, el país se posiciona en la cúspide de una nueva forma de explorar el mundo: el slow travel, donde la contemplación, el silencio y la conexión con el entorno marcan el ritmo.
Con la campaña “¿Crees que conoces España? Piénsalo bien”, el país invita a redescubrir sus paisajes desde una perspectiva distinta, más íntima. Y lo hace en un momento clave, cuando la naturaleza prepara uno de los espectáculos más fascinantes de nuestro tiempo: el Trío de Eclipses 2026-2028, una secuencia única de tres eclipses solares consecutivos que transformarán el cielo español en un lienzo extraordinario.
El primero de estos fenómenos ocurrirá el 12 de agosto de 2026. Será un eclipse total visible al atardecer, un evento tan inusual como poético. España será el único país habitado desde donde podrá contemplarse su fase final, cuando el sol se oculte casi por completo en el horizonte. Tras más de un siglo sin un eclipse de este tipo —114 años—, el cielo se teñirá de un crepúsculo inesperado que convertirá la tarde en noche por unos instantes. Desde acantilados del norte hasta pueblos del centro peninsular, el momento promete ser tan efímero como inolvidable.
La franja cruzará el norte y el centro peninsular atravesando las comunidades de Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares.
Un año más tarde, el 2 de agosto de 2027, llegará el llamado Eclipse del Siglo. Su duración —de hasta seis minutos— lo convierte en uno de los más largos del siglo XXI, un fenómeno que la comunidad científica ya ha catalogado como extraordinario. Será en el sur de España, la franja de totalidad cruzará el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. El sur de Andalucía, especialmente la costa de Cádiz, Málaga, Granada y Almería, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El ciclo culminará el 26 de enero de 2028 con un eclipse anular, conocido como el anillo de fuego. En este caso, la luna no cubrirá por completo al sol, sino que dejará visible un halo luminoso a su alrededor, dibujando una imagen tan científica como profundamente simbólica. Visible desde gran parte del territorio, desde Andalucía hasta Cataluña.
La franja de anularidad cruzará la península de suroeste a noreste, pasando, entre otras zonas, por Huelva, Badajoz, Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Granada, Jaén, Ciudad Real, Comunidad de Madrid, Toledo, Cuenca, Albacete, Teruel, Murcia, Comunitat Valenciana y terminando en las Islas Baleares y sur de Cataluña.
Más allá del espectáculo celeste, esta serie de eclipses representa una invitación a viajar de manera consciente. España no solo ofrece cielos privilegiados, sino también una riqueza cultural, histórica y gastronómica que complementa la experiencia. Acantilados, castillos, rutas naturales y pueblos llenos de historia se transforman en miradores únicos, mientras museos, planetarios y asociaciones astronómicas abren espacios para la divulgación y la observación segura.
Quienes deseen planificar esta experiencia pueden consultar detalles sobre destinos, franjas de observación y recomendaciones de seguridad en la web oficial del evento, www.trioeclipses.es así como en el portal de turismo de España dedicado a eclipses, www.spain.info/es/eclipses/, donde se reúnen las claves para vivir este fenómeno único con la calma y profundidad que propone el viaje lento.