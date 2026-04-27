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Turismolunes, 27 de abril de 2026

Guadalajara, la mejor ciudad anfitriona para visitar durante el Mundial: Live Football Tickets

Maarten Zomerdijk, codirector ejecutivo de la empresa, señaló que el hecho de que México sea anfitrión por tercera ocasión representa una oportunidad para fortalecer el sector turístico

Alejandro Jiménez

La capital de Jalisco obtuvo una calificación de 8.19 sobre 10 entre 15 ciudades sede evaluadas por factores como costo de vida, tarifas hoteleras, seguridad, clima y oferta cultural.

A ello se suman condiciones climáticas previstas de alrededor de 20 grados centígrados durante el torneo, así como una oferta turística integrada por 27 atracciones principales y 19 museos.

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