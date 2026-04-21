Mérida se prepara para K’íiwik 2026, la feria que posiciona al Mundo Maya como destino turístico global

La feria reunirá a compradores internacionales y comunidades del Mundo Maya para impulsar experiencias auténticas y sostenibles

Victor Hugo Solano

Una experiencia turística con identidad

Entre los principales atractivos que ofrecerá esta feria destacan las rutas culturales, la gastronomía tradicional y los talleres comunitarios, elementos que conectarán al visitante con la esencia viva de la cultura maya.

El evento reunirá a más de 200 compradores internacionales y 100 empresas turísticas, lo que representa una oportunidad directa para que comunidades locales accedan al mercado global y promuevan su oferta turística.

Esta estrategia responde a una tendencia creciente: el interés de los viajeros por experiencias auténticas y sostenibles, alejadas del turismo masivo y más cercanas a la identidad cultural de los destinos.

Turismo comunitario: clave del desarrollo

Uno de los pilares que impulsará K’íiwik 2026 es el turismo comunitario, considerado fundamental para preservar tradiciones y generar bienestar económico en las comunidades.

Mérida, epicentro del turismo cultural

Mérida se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos de México gracias a su oferta cultural, su arquitectura colonial y su cercanía con zonas arqueológicas emblemáticas.

Además, la realización de esta feria representa una oportunidad para detonar la economía local, atraer inversión y fortalecer la imagen del estado como un destino turístico de clase mundial.

La iniciativa busca consolidar al Mundo Maya como una marca turística internacional, capaz de competir con otros grandes destinos globales.