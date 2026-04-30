Qué hacer en Yucatán: tours, tradición, naturaleza y experiencias únicas e imperdibles
El estado vive un boom turístico en destinos como Mérida, Valladolid, Uxmal, y Chichén Itzá, con espectáculos culturales que conectan con su rica tradición maya
Staff El Sol de México / Branded
Mérida - Free tour por el corazón de la ciudad
Valladolid - Cenoteando entre historia y naturaleza
Uxmal - Zona arqueológica y cultura del cacao
Chichén Itzá - Noches de Kukulkán
Izamal - El pueblo amarillo y su herencia viva
Riviera de Yucatán (Progreso) - Kayak, manglares y vida costera