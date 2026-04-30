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Turismojueves, 30 de abril de 2026

Qué hacer en Yucatán: tours, tradición, naturaleza y experiencias únicas e imperdibles

El estado vive un boom turístico en destinos como Mérida, Valladolid, Uxmal, y Chichén Itzá, con espectáculos culturales que conectan con su rica tradición maya

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Staff El Sol de México / Branded

Yucatán

Mérida - Free tour por el corazón de la ciudad

Valladolid - Cenoteando entre historia y naturaleza

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Uxmal - Zona arqueológica y cultura del cacao

Chichén Itzá - Noches de Kukulkán

Izamal - El pueblo amarillo y su herencia viva

Riviera de Yucatán (Progreso) - Kayak, manglares y vida costera

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