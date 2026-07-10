¿Quieres ir al país de Haaland? Cómo ir a Noruega desde México y hacks para disfrutar el viaje

TURISMO

Sectur destaca diversificación y crecimiento turístico en Yucatán y México para 2026

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, asegura que México está listo para recibir a miles de turistas en 2026, con una infraestructura fortalecida, diversificación turística y estrategias para posicionar al país como potencia mundial.