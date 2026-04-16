Punta Xen, Isla Arena y la Ciudad Amurallada fueron nominados a los premios Lo Mejor de México 2026, promoviendo el turismo cultural, rural y ecológico

José Landa / Corresponsal

Punta Xen e Isla Arena se insertan en nuevas tendencias de viaje de sitios rurales y playas recónditas.

Campeche, la única ciudad totalmente amurallada de América

Campeche es la única ciudad totalmente amurallada de América desde la época virreinal, a diferencia de Cartagena, Colombia, cuya muralla nunca la rodeó completamente.

Apuesta a turismo comunitario

De Champotón se promueven los cenotes de la localidad Miguel Colorado y “ayuda mucho el turismo religioso, con lugares como Chuiná”.