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Turismojueves, 16 de abril de 2026

Tres atractivos turísticos de Campeche, nominados a los premios Lo Mejor de México 2026

Punta Xen, Isla Arena y la Ciudad Amurallada fueron nominados a los premios Lo Mejor de México 2026, promoviendo el turismo cultural, rural y ecológico

José Landa / Corresponsal

Punta Xen e Isla Arena se insertan en nuevas tendencias de viaje de sitios rurales y playas recónditas.

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