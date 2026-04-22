Viene la Semana de Yucatán en México 2026: gastronomía, cultura y negocios en el Palacio de los Deportes

Del 8 al 17 de mayo, la Tierra de los Mayas llega a conquistar paladares, abrir mercados y posicionarse como el destino gastronómico por excelencia

Staff El Sol de México / Branded

La Semana de Yucatán en México 2026 regresa por segundo año consecutivo al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México para seguir posicionandose como destino ideal.

Esta edición viene con una apuesta más ambiciosa: reunir a 270 micro, pequeñas y medianas empresas, provenientes de más de 20 municipios, en un evento que mezcla feria comercial, festival cultural y vitrina turística.

La expectativa viene por superar los 120 mil asistentes y replicar —o incluso rebasar— la derrama económica que en 2025 superó los 30 millones de pesos. Pero más allá de las cifras, Yucatán quiere ser experimentado.

Artesanía que sigue en expansión

En ese sentido, el impulso no es solo comercial, sino simbólico: avanzar hacia el reconocimiento del bordado como patrimonio cultural y fomentar un pago justo por estas piezas.

El objetivo, dijo, “es que la venta no se limite a los diez días del evento, sino que se traduzca en relaciones comerciales duraderas: vínculos con compradores, cadenas comerciales y nuevos mercados”.

Más que feria: cultura en vivo y nuevos públicos

También habrá espacios en vivo, como la intervención del artista Víctor Argaes, quien pintará frente al público, reforzando la idea de un Yucatán que no solo se exhibe, sino que se ejecuta en tiempo real.

Todo esto, asegura, “responde a una lógica más amplia: convertir el interés inmediato —el antojo, la curiosidad, el descubrimiento— en visitas reales al estado, llevando la experiencia más allá del stand para proyectarla hacia el territorio”.

Comer y viajar a Yucatán sin salir de CDMX

Además, para esta edición, resaltaron la incorporación de masterclasses de cochinita, catas de hidromiel y talleres de coctelería, reforzando esa idea de experiencia más allá del plato.

Por ello, este evento, más que una degustación, se trata de una inmersión de sabores: probar una cochinita o unos panuchos en condiciones lo más cercanas posible a su origen.

Así la Semana de Yucatán en México se llevará a cabo del 8 al 17 de mayo, de 10 de la mañana a 9 de la noche. La entrada será gratuita y sin necesidad de registro previo.