Entre nieve y abandono: La Rosilla, el pueblo más frío de México, resiste pese a las carencias

En 1960, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registró 288 habitantes en esta comunidad de la sierra de Durango. Más de seis décadas después, la población se redujo casi a la mitad y el éxodo continúa. Sus habitantes están acostumbrados a temperaturas de hasta 17 grados bajo cero, pero enfrentan la falta de empleo, el aislamiento, la escasez de alimentos, la ausencia de servicios médicos y los apagones constantes