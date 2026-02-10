AMLO protegió a 311 funcionarios durante su sexenio. Con Sheinbaum ya son 103 quienes viajan con protección y vehículos balizados, servicio por el que el gobierno ha cobrado más de 450 millones de pesos
En 1960, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registró 288 habitantes en esta comunidad de la sierra de Durango. Más de seis décadas después, la población se redujo casi a la mitad y el éxodo continúa. Sus habitantes están acostumbrados a temperaturas de hasta 17 grados bajo cero, pero enfrentan la falta de empleo, el aislamiento, la escasez de alimentos, la ausencia de servicios médicos y los apagones constantes
La detención del alcalde de Tequila se añade a una serie de casos en distintos estados del país en los que presidentes municipales y ex alcaldes han sido señalados y procesados por presuntos vínculos con el crimen organizado
El nacimiento de la noche. De acuerdo a una leyenda brasileña, al inicio solo existía el día. La hija de la Cobra Grande deseó conocer la noche, guardada por su padre en un coco. Al abrirlo, la oscuridad y criaturas se liberaron. El caos reinó en la Tierra.
Mario Alavez, periodista de macroeconomía, conversa sobre el portafolio de inversión de la 4T de hasta 406 mil millones de dólares, con lo que pretende tener un crecimiento anual de más del 2.5% del PIB hasta el 2030, aunque esa apuesta no se alcanzará este año
Una charla con Juan David Bernal, director del Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo, encargado de asesorar universidades y escuelas de periodismo en todo el continente, para mantener vigentes y modernizados sus planes de estudios
Mariella Salvatori, estudiante de Químico Farmacobiólogo en la BUAP, se volvió viral sin buscarlo. La falta de muestras de excremento para el laboratorio detonó creatividad, humor y divulgación científica en redes. Así nació “la chica de las cacas”, fenómeno inesperado que convirtió una frustración académica en contenido educativo y entretenido
En 1953, el empresario polaco Max Trilnik Lasser, ahogado por deudas y fraudes, pagó su propio asesinato para activar un seguro de vida. Un carpintero lo mató por 500 pesos, vendió el arma y lloró en el funeral. Prensa y policía lo llamaron crimen pasional tras una investigación superficial equivocada
En 2025 nace la Secretaría de las Mujeres, con poder directo en el gabinete. Más centralización, menos claridad. Mientras la violencia y la desigualdad persisten, surge la pregunta: ¿el cambio alcanza para salvar vidas y reconstruir diálogo feminista? Invitamos a primera secretaria de las mujeres de México
La detención de Nicolás Maduro no es solo la caída de un presidente. Es una escena que rompe una regla no escrita del sistema internacional: los jefes de Estado no se capturan de la forma en como lo hizo Estados Unidos en Caracas. ¿Qué sucederá tras la intervención estadounidense en Venezuela?
La celebración del Año Nuevo Chino cobra vida con el león y el dragón. Conversamos con Xinkuan Shi Dragon & Lion Dance Group México, encargados de dar vida a los rituales, tambores y tradiciones que muestran cómo la danza transforma identidades y destinos