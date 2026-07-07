A la Sombra / Claudia Sheinbaum

Considerada una imponente ave de presa, el Águila Tirana habita ecosistemas tropicales de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda. Su presencia es un indicador del buen estado de conservación del área natural protegida
Toyota anunció una nueva fábrica de vehículos en San Antonio, Texas, y moverá parte de la producción de camionetas desde su planta en Baja California, México, en respuesta a presiones comerciales y arancelarias.
El indulto al futbolista estadounidense Folarin Balogun se ha convertido en un escándalo mundial, pero es solo un nuevo caso de la injerencia de la política en los mundiales, a través de presidentes y líderes con el poder suficiente para cambiar las reglas de juego