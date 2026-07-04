Areli Paz / Celebra “sin pendejez”

METRÓPOLI

Expertos proponen semáforos de saturación y plan especial de Protección Civil para evitar otra tragedia en el México-Inglaterra

La diputada de Movimiento Ciudadano Laura Ballesteros y el especialista en Protección Civil Daniel Méndez Becker coincidieron en que las cuatro muertes registradas durante los festejos por el triunfo de México sobre Ecuador eran prevenibles y urgieron al Gobierno de la Ciudad de México a implementar, antes del partido contra Inglaterra, un operativo extraordinario con semáforos de saturación, rutas de evacuación, control de flujos peatonales y un programa especial de Protección Civil