Areli Paz / Celebra “sin pendejez”

La diputada de Movimiento Ciudadano Laura Ballesteros y el especialista en Protección Civil Daniel Méndez Becker coincidieron en que las cuatro muertes registradas durante los festejos por el triunfo de México sobre Ecuador eran prevenibles y urgieron al Gobierno de la Ciudad de México a implementar, antes del partido contra Inglaterra, un operativo extraordinario con semáforos de saturación, rutas de evacuación, control de flujos peatonales y un programa especial de Protección Civil
Hace 71 años, el 3 de julio de 1955, las mujeres votaron por primera vez en México. Pero poco se sabe de lo que pensaban en aquel entonces. El Sol de México recuperó los testimonios de ocho mujeres capitalinas en ese día histórico