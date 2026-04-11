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Análisissábado, 11 de abril de 2026

Cuidemos la salud mental de las y los adolescentes

Por Guillermo Méndez Patiño

Fomentar hábitos sencillos como el descanso adecuado, limitar el tiempo frente a pantallas y mantener la convivencia en familia, donde una característica principal sea la escucha, marca una diferencia significativa.

Debemos dejar de ver la salud mental como algo que solo se atiende en un consultorio. Es una tarea diaria que empieza en la construcción de relaciones interpersonales donde ser vulnerable no es motivo de vergüenza.

Coordinador de Proyectos de Psicología, Coordinación de Salud Mental y Adicciones del IMSS

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