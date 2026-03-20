Del mar al laboratorio: microorganismos como nueva fuente de DHA

Por María Concepción Lora Vilchis, Amandine Seurat y Nayelly Avilés Aguilar



Palabras clave: Crypthecodinium, microalgas, ácidos grasos omega-3, acuicultura.

En el ecosistema marino, este dinoflagelado actúa como descomponedor secundario, es decir, participa en la transformación de la materia orgánica en descomposición, previamente procesada por otros microorganismos.



De los autores:

Dra. María Concepción Lora Vilchis. Responsable académica del laboratorio de Alimento Vivo. Programa de Acuicultura del CIBNOR. Quim. cony04@cibnor.mx.

Amandine Seurat. Estudiante de maestría de la Universidad de Bretaña Occidental, Francia, realiza su tesis en el CIBNOR. Ing. Pesq.

Nayelly Avilés Aguilar. Egresada de la UABCS, realiza entrenamiento técnico en el CIBNOR.



Referencias.

Mendes, A., Reis, A., Vasconcelos, R., Guerra, P., & Lopes da Silva, T. (2008). Crypthecodinium cohnii with emphasis on DHA production: a review. Journal of Applied Phycology, (21), 199–214.