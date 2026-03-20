elsoldemexico
image

México es Ciencia

Análisisviernes, 20 de marzo de 2026

Del mar al laboratorio: microorganismos como nueva fuente de DHA

Por María Concepción Lora Vilchis, Amandine Seurat y Nayelly Avilés Aguilar


Palabras clave: Crypthecodinium, microalgas, ácidos grasos omega-3, acuicultura.

En el ecosistema marino, este dinoflagelado actúa como descomponedor secundario, es decir, participa en la transformación de la materia orgánica en descomposición, previamente procesada por otros microorganismos. 


De los autores: 

Dra. María Concepción Lora Vilchis. Responsable académica del laboratorio de Alimento Vivo. Programa de Acuicultura del CIBNOR. Quim. cony04@cibnor.mx. 

Amandine Seurat.  Estudiante de maestría de la Universidad de Bretaña Occidental, Francia, realiza su tesis en el CIBNOR. Ing. Pesq. 

Nayelly Avilés Aguilar. Egresada de la UABCS, realiza entrenamiento técnico en el CIBNOR. 


Referencias.

Mendes, A., Reis, A., Vasconcelos, R., Guerra, P., & Lopes da Silva, T. (2008). Crypthecodinium cohnii with emphasis on DHA production: a review. Journal of Applied Phycology, (21), 199–214.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

ÚLTIMAS COLUMNAS

Más Noticias

COLUMNAS

image
Luis Carriles

Aguas Profundas / Reforma laboral y la mina de las 40 horas

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Defiende Morena el legado de Felipe Calderón

image
Saúl Monreal Ávila

Plan B, fin a los privilegios

image
Rubén Moreira

San Felipe de Jesús y el mercado internacional

CARTONES

LOÚLTIMO