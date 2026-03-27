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Rubén Moreira

Análisisviernes, 27 de marzo de 2026

Hawaii 5-0 y la ministra japonesa

Los generales japoneses fueron llevados a juicio y ejecutados; acusados ​​de iniciar la contienda y cometer crímenes de guerra. Ningún americano fue llevado a juicio por los niños muertos por la “bomba”. Así es la historia de siempre.

Jack Lord murió en 1998 en Honolulu, hoy se transmite un pésimo remake de la serie original.

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