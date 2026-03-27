Hawaii 5-0 y la ministra japonesa











Ciudad de Mexico , 27 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Jack Lord es Steve McGarrett, el inspector de policía en la serie Hawaii Five-0. En doce temporadas, los hogares mexicanos conocieron, en historias de criminales y detectives, algo del estado norteamericano número 50. Para las generaciones de aquellos años, las otras referencias eran las cintas Tora! ¡Torá! ¡Torá! y De aquí a la eternidad .

Resulta que desde finales del siglo XVIII, Hawái era un reino independiente, con relaciones diplomáticas con las principales y más perversas potencias del momento. Los americanos “buena onda” llegaron a la isla en 1820; los impulsó la Junta Americana de Comisionados para Misiones Extranjeras, una organización religiosa que se propuso extender el credo cristiano por todos lados. Después, arribaron los potentados gringos y aprendieron la colonización económica. Tipos como Samuel Northrup Castle crearon emporios agrícolas y con la siembra de la caña de azúcar y piña se enriquecieron de lo lindo.

Como buenos oligarcas, los americanos no dudaron en presionar y derrocar al gobierno local; para esos días gobernaba la reina Liliʻuokalani, una mujer culta y patriota que hasta ahora es recordada como símbolo de la dignidad del pueblo isleño. En la más pura tradición, los empresarios gringos organizaron el golpe y, con la ayuda de unas tropas que casualmente se encontraban cerca, derrocaron a la reina en 1893 y proclamaron una república que unos años más tarde se anexó al país de las barras y las estrellas.

Como buenos oligarcas, los americanos no dudaron en presionar y derrocar al gobierno local; para esos días gobernaba la reina Liliʻuokalani, una mujer culta y patriota que hasta ahora es recordada como símbolo de la dignidad del pueblo isleño. En la más pura tradición, los empresarios gringos organizaron el golpe y, con la ayuda de unas tropas que casualmente se encontraban cerca, derrocaron a la reina en 1893 y proclamaron una república que unos años más tarde se anexó al país de las barras y las estrellas.

La semana anterior, el presidente Trump recibió a Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, y al responder una pregunta sobre la decisión de atacar a Irán y no informar a sus aliados, ante la mirada atónita del gobernante asiático, dijo, palabras más, palabras menos: los japoneses no nos avisaron cuando atacaron Pearl Harbor.

El bombardeo, un 7 de diciembre de 1941, significó la entrada formal de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial , la que terminaría cuando, sin avisar, dejaron caer unas bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki . ¡Torá! ¡Torá! ¡Torá! y De aquí a la eternidad tratan de los momentos en los cuales la fuerza aérea del emperador atacó a la armada gringa fondeada en la bahía de las Perlas.