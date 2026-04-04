La calidad como cultura de servicio
por Eduardo Aníbal Méndez Rangel
Los niveles de exigencia en los servicios de salud en México son cada día más altos, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) siempre ha sido punta de lanza y referente para atender dichas exigencias.
Debe ser un faro que guíe el rumbo del quehacer diario de los servicios del Instituto y convertirse en un modelo vital que transforme la calidad de la atención en una verdadera cultura de servicio.
Titular de la Coordinación de Competitividad
Delegación IMSS Ciudad de México Norte