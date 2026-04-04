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Análisissábado, 4 de abril de 2026

La calidad como cultura de servicio

por Eduardo Aníbal Méndez Rangel

Los niveles de exigencia en los servicios de salud en México son cada día más altos, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) siempre ha sido punta de lanza y referente para atender dichas exigencias.

Debe ser un faro que guíe el rumbo del quehacer diario de los servicios del Instituto y convertirse en un modelo vital que transforme la calidad de la atención en una verdadera cultura de servicio.

Titular de la Coordinación de Competitividad

Delegación IMSS Ciudad de México Norte

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