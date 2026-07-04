“Moscas” y la profunda transformación de lo cotidiano

Gerardo Gil BallesterosAnálisissábado, 4 de julio de 2026“Moscas” y la profunda transformación de lo cotidianoEspectáculosCinesAnalisisLas opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresiónÚLTIMAS COLUMNAS27 de junio de 2026“Supergirl” o la Chic Dog20 de junio de 2026“Toy Story 5”: Mi franquicia fiel13 de junio de 2026La moviola / “México 86”: la crónica de la decadencia6 de junio de 2026La moviola / Los amos del universo: El sueño chavoruco30 de mayo de 2026“Marty, Life is Short”, 90% de fracasos, pocos grandes éxitos23 de mayo de 2026La moviola / “Mandalorian y Grogu”, Anuario del cine mexicano16 de mayo de 2026La moviola / “En la zona gris”: El título y la penitencia9 de mayo de 2026La moviola / “No dejes a los niños solos”, “Deseo” y “El ritual del nahual”2 de mayo de 2026La moviola / “El diablo viste a la moda”: Un clásico que se actualiza25 de abril de 2026Michael ¿Estás ahí?Más Noticias