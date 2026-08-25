Vicente Gutiérrez CamposecoAnálisismartes, 25 de agosto de 2026¿Qué sabe Rocha Moya que nosotros no?Gobierno FederalClaudia SheinbaumRubén Rocha MoyaLas opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresiónÚLTIMAS COLUMNAS18 de agosto de 2026Dejar el encono para fortalecer a México11 de agosto de 2026Consejo Coordinador Empresarial. 50 años.4 de agosto de 2026Confianza institucional consolida proyectos productivos28 de julio de 2026Percepción de inseguridad en México22 de julio de 2026Infonavit en picada14 de julio de 2026Las mieles del poder y... no poder7 de julio de 2026México: su gente, lo mejor de todo30 de junio de 2026El T-MEC y la urgencia de mirar hacia dentro23 de junio de 2026Falta nueva inversión productiva en México16 de junio de 2026Perdieron los enemigos de MéxicoMás NoticiasNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete Gratis