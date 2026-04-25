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Daniel Aguilar

Análisissábado, 25 de abril de 2026

Tech trends / Color con credibilidad

La diferencia es importante porque el mercado está lleno de palabras que suenan muy bien, pero que no siempre significan lo mismo. 

Este es un reflejo de las marcas que han llegado al mercado hace poco, han crecido muy rápido y, en algunos casos, prometiendo tecnologías que no cumplen por que crecer rápido no es lo mismo que construir confianza. 

Los consumidores no tenemos un laboratorio en casa y no medimos espectros de luz ni comparamos curvas de color, confiamos en lo que dice la caja.

Y cuando hablamos de color, la pregunta ya no es quién promete verlo mejor, sino quién puede demostrarlo.

@daguilargallego X

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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