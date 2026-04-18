Tech trends / Llegó el calor

Por eso vale la pena comenzar a hablar del aire acondicionado que ya dejó de ser, en muchos hogares, un lujo aspiracional y se está volviendo una herramienta de adaptación

El problema es que mucha gente sigue viendo el aire acondicionado con miedo, sobre todo por el recibo de la luz. No todos los equipos consumen igual y por eso la tecnología inverter es tan necesaria al momento de pensar en estar fresco, pero no gastar una millonada para poder estar cómodo en la casa o en una oficina.

@daguilargallego X