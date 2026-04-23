elsoldemexico
ÚLTIMA HORA: El Tren suburbano pasa a manos del gobierno para su operación, confirma Sheinbaum
Culturajueves, 23 de abril de 2026

Brontis Jodorowsky salda cuentas con México en “El Gorila”

El actor encarna al personaje de esta obra, sin asumirse heredero. En escena y fuera de ella, desarma la narrativa del linaje para hablar de independencia, cuerpo y un teatro que resiste a volverse mercancía

Francisco Hernández Ramos

El Gorila es quizá la última puesta de Alejandro y Brontis Jodorowsky que se presente en México. O al menos así lo dice el segundo.

La puesta en escena es El Gorila, una obra que no pudo realizar en los 60, y que debido a la relevancia que fueron cobrando otros de sus proyectos, quedó en el archivo, hasta que pudo montarse en Europa

Antes de que inicie su temporada, que correrá del 24 de abril al 17 de mayo, charlamos con el propio Brontis Jodorowsky, quien encarna al mismo Gorila en escena.

Las fábulas pánicas

De la psicomagia a la alquimia

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / La CIA en el Triángulo Dorado

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / El pacto en Palacio y el diésel

image
Samuel García

El observador / ¿Habla en serio Canadá? México debe aprender

image
Ricardo Monreal

El gran negocio del miedo

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES