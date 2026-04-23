La obra no se pudo realizar en los años sesenta y quedó en el archivo hasta que años después la retomaron / Cortesía Martín Peralta

En 2025, la Secretaría de Cultura de México le otorgó a Alejandro Jodorowsky la Medalla de las Bellas Artes, distinción que reconoce a las máximas figuras en el teatro en México. En su estancia de 18 años en este país, Jodorowsky creó sus proyectos más experimentales y célebres, sus obras más famosas y sus películas más influyentes.

“Amor con amor se paga” dice la canción, e inmediatamente al arribo de este año, Alejandro y Brontis Jodorowsky, hicieron un esfuerzo en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), para traer a México la que puede ser, en consideración del paso del tiempo, la última puesta de Alejandro Jodorowsky en este país.

Brontis, has dicho que tu papá se retira del teatro en México con esta adaptación de El Gorila y que en ti encontró al actor perfecto para encarnar al personaje. ¿Cómo te sientes al ser, por así decirlo, el eslabón final de una carrera tan impresionante cómo la de tu papá? Te va a sorprender mi respuesta, pero es que tengo dos padres, es mi normalidad. Tengo un padre, que es de quien he aprendido. Yo crecí con Alejandro, la figura pública, la personalidad y también el otro padre que tengo es el de todos los días. Yo desarrollé mi carrera de manera independiente a él, y luego con mi carrera actoral como a los 40, me vio en un par de obras y me dijo: “quiero trabajar contigo”. Nunca me he sentido como su depositario. Comencé con Alejandro en El Topo, y luego nos volvimos a encontrar. Yo comprendo su universo artístico; él me aprecia como actor; esta es nuestra tercera colaboración teatral, después de Ópera Pánica y El sueño sin fin, que trajimos en 2008 al Teatro de la Ciudad.

“Yo comenté que es su última puesta en escena, sobre todo porque el año pasado, le otorgaron la Medalla de las Bellas Artes por su carrera, y cuando empezamos El Gorila en 2008 la llevamos a España, Argentina y Chile, pero siempre estuvo el objetivo emocional de montarla en México. Yo nací y crecí aquí. He comentado que es su última puesta en escena porque no tenemos algo programado después. Aunque él ha estado activo con sus libros y volvió al teatro cuando empezó a colaborar conmigo, siempre ha estado activo en el cine y en otros proyectos.

“De hecho tiene otras obras que ha escrito y quizá otras compañías podrían montarlas en México. Por ejemplo, escribió Las tres viejas, El supermercado y La escuela de ventrílocuos, todo eso cuando estábamos de gira juntos. Es un esfuerzo con el que no hago lucro. Quería hacerla desde hace mucho tiempo. Hay muchos amigos que me están apoyando, como Alejandro Guerrero, y con el Inbal acordamos que fuera accesible para el público, por ejemplo, los jueves está en $45 pesos.

La puesta en escena habla de expandir la imaginación y de concebir las cosas con otra manera de ser / Cortesía Martín Peralta

La figura de Alejandro Jodorowsky es el equivalente a la de una estrella de rock para el teatro y el cine del siglo XX. Películas como La montaña sagrada o El Topo no podrían hacerse hoy en día, por lo disruptivas que son. ¿Qué puede esperar la gente de esta adaptación de El Gorila? En El Gorila, la conexión que van a encontrar con El Topo, La montaña sagrada, Santa sangre, La danza de la realidad o Poesía sin fin es que en toda su obra se habla del despertar de la conciencia y de salir de la autoconcepción de uno mismo; de la sociedad, de esa frase que dice: “el mundo es así”. El Gorila habla de expandir la imaginación y concebir las cosas con otra manera de ser, para abrir el camino a la humanidad a todo su potencial… Por cierto, en Poesía sin fin Poesía sin fin, yo actúo como el padre de mi padre; es una película casi biográfica. ¡Imagina lo que provoca eso en nuestro árbol genealógico!

Alejandro Jodorowsky (1929), chileno de nacimiento, llegó a México en 1959 con la compañía de Marcel Marceau, y aquí estableció su residencia hasta finales de los años setenta. Aquí produjo sus obras más reconocidas. Las tres más representativas son las películas Fando Y Lis, El Topo y La montaña sagrada, obras seminales e influyentes en la contracultura del fin del siglo XX. Músicos como John Lennon, George Harrison o David Bowie citaron al cine de Jodorowsky como parte de sus influencias contemporáneas. Es bien sabido que Lennon compró los derechos de distribución de El Topo y que de eso, junto con otras películas del Hollywood moderno surgió el subgénero del midnight movie.

En paralelo, otras de las facetas creativas de Alejandro Jodorowsky es el cómic. Entre 1966 y 1973 fue monero para El Heraldo de México con su tira Las Fábulas Pánicas.

“Me emociona mucho que nos entrevisten los periódicos mexicanos porque mi papá publicó por muchos años “Las Fábulas Pánicas” en El Heraldo de México, y yo estaba con él; a veces me decía “a ver, dibújale tú también”, por eso hay una conexión muy bonita con los periódicos. Y sí también se trataba de despertar la conciencia”, continúa.

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Volviendo a El Gorila, se trata de una adaptación del cuento de Franz Kafka llamado Informe para una academia, de 1920, en la que se narra la adaptación de un gorila llamado Pete el Rojo a la vida humana. Pero Alejandro Jodorowsky lo llevó al siguiente nivel.

“Han habido varias adaptaciones de este cuento de Kafka a lo largo de los años, con distintos actores. En París pude ver a Sally Hunter; aquí en México hay una adaptación que lleva 30 años circulando, pero todas estas puestas en escena adaptan el cuento de Kafka tal cual, y terminan con este gorila que aprende hablar y hace un número de cabaret.

“Pero Alejandro la lleva más allá -continúa- porque él pregunta: ¿Y qué pasó con el gorila? Pues sale del cabaret, se desarrolla, se hace empresario y se casa con una humana. Por eso invito a la gente a ver esta obra, ya que es distinta, algo así como 50 por ciento Kafka y 50 por ciento Jodorowsky.

“Esta es una obra de teatro old school, que tiene una historia, un escenario; que vincula imágenes con la imaginación del público. En escena no está ni la selva, ni Hamburgo, ni el cabaret, ni su empresa o el estudio de televisión. Todo se basa en el actor y en el proceso de estimulación del público.

“La finalidad de una obra de teatro debe ser llegar al corazón del público a través del personaje. Nos conectamos a través de la imaginación, así como dice Carl Gustav Jung, a través del inconsciente colectivo. El actor encarna el cuerpo del espectador, por eso cuando una obra es mala o aburrida, te empieza doler el cuerpo, las piernas. Hay dos objetivos: que el espectador sea capaz de ponerse en el lugar de sus semejantes y que tengan una oportunidad de imaginar otro mundo distinto al que nos proponen. Por eso a Alejandro le gusta trabajar conmigo, porque soy un actor muy corporal.

“Llevo 18 años con esta obra y cuando me preguntan cómo me renuevo, bueno en cada función excavamos más y más en el personaje, es como un arqueólogo que nunca podrá alcanzar al personaje enteramente. Es como cuando te dicen en el Templo de Delfos: conócete a ti mismo. Si no termino de conocerme a mí mismo, ¿cómo voy a conocer a un personaje? Para mí este es el trabajo: una adaptación muy bien lograda por Alejandro, con una muy buena dirección de él, muy precisa con su sentido estético como en sus películas”.

Hablando de otros papeles tuyos, ¿cómo fue tu experiencia en Animales Fantásticos, de las precuelas de Harry Potter? Fue muy parecido a cuando trabajé en una trouppe de Francia, con todo muy enorme y conceptual. Me recibió David Yates y todos los detalles del vestuario y escenarios eran increíbles, junto con el mismo equipo de la película anterior, así que era como estar en aquella troupe. De hecho Nicolás Flamel, a quien interpreté, es el único personaje que en realidad existió, el gran alquimista. Pero Famel no estaba solo, eran Nicolás Flamel y su mujer, Perenelle. Investigué sobre la alquimia y uno de sus objetivos es ser esencial, y convertir lo esencial en parte de la unión de los opuestos, en este caso el masculino y femenino. Entonces la piedra filosofal, el elixir de la vida eterna en realidad es el verdadero amor, el amor sublime. Esa es la vida eterna, porque va más allá de la existencia que tenemos por tangible.