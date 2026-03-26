Si el contribuyente tiene un saldo a favor y acelera su declaración anual en el portal, tendrá pronto su reembolso, expuso Flores

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

Para obtener estos recursos en dicho plazo, Gari Flores Hernández, administrador general de recaudación del SAT, dijo que es necesario que los contribuyentes tengan actualizada toda su información fiscal.

Para facilitar las declaraciones y eventuales devoluciones de impuestos, el SAT cuenta con un simulador virtual disponible en su página de internet.

De este universo, se espera que cerca del 93 por ciento provengan de personas físicas y el resto de empresas o personas morales.

Es un mito que las devoluciones sean más rápidas si el contribuyente hace su Declaración Anual en los primeros días del mes

“La ley establece un tiempo de 40 días hábiles, pero en el SAT hicimos un compromiso por tener un equipo más eficiente. Me atrevo a decir que podríamos estar disminuyendo el plazo a un promedio de 4.5 días hábiles”, comentó Flores Hernández.