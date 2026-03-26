Para obtener estos recursos en dicho plazo, Gari Flores Hernández, administrador general de recaudación del SAT, dijo que es necesario que los contribuyentes tengan actualizada toda su información fiscal.
Para facilitar las declaraciones y eventuales devoluciones de impuestos, el SAT cuenta con un simuladorvirtual disponible en su página de internet.
De este universo, se espera que cerca del 93 por ciento provengan de personas físicas y el resto de empresas o personas morales.
Es un mito que las devoluciones sean más rápidas si el contribuyente hace su Declaración Anual en los primeros días del mes
“La ley establece un tiempo de 40 días hábiles, pero en el SAT hicimos un compromiso por tener un equipo más eficiente. Me atrevo a decir que podríamos estar disminuyendo el plazo a un promedio de 4.5 días hábiles”, comentó Flores Hernández.
En la temporada de la Declaración Anual 2025, uno de los momentos más esperados por los contribuyentes responsables es la devolución de sus impuestos.
Por ley, todos los contribuyentes tienen derecho a la devolución de sus impuestos, la cual ocurre cuando una persona física pagó más de lo que debía durante el año, ya sea por retenciones de su empleador o por deducciones personales que reducen su carga fiscal.
En estos casos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe reintegrar el saldo a favor directamente a la cuenta bancaria del contribuyente en un plazo no mayor a 40 días hábiles. Sin embargo, hay casos en donde las devoluciones tardan hasta cinco días.
Por ejemplo, las personas físicas que presenten en tiempo y forma su Declaración Anual, y tengan saldo a favor, pueden obtener la devolución de manera automática, sin trámites adicionales, únicamente con su cuenta CLABE y nombre del banco donde se hará el depósito correspondiente.
En él, las personas pueden verificar la precarga de información en los campos de ingresos, devoluciones, descuentos y bonificaciones, deducciones autorizadas y personales, retenciones, pagos provisionales y definitivos, así como pérdidas de ejercicios anteriores, en caso de existir.
En 2026, el organismo a cargo de Antonio Martínez Dagnino espera recibir alrededor de 12.2 millones de declaraciones, cifra superior en cuatro por ciento respecto a las registradas en el mismo periodo del año anterior.
Gari Flores Hernández recordó que la autoridad tiene un plazo obligatorio de 40 días para la devolución de impuestos, pero ésta suele ser más rápida cuando el contribuyente tiene actualizados todos sus datos y no hay correcciones en las declaraciones.
Según el funcionario, hay casos en los cuales se hace muy rápido, porque toda la información dentro de la declaración precargada está en orden y procede de manera automática. “De ahí la importancia del simulador y visor fiscal”, comentó en conferencia.
En ese sentido, afirmó que es un mito o “leyenda urbana” que las devoluciones sean más rápidas si el contribuyente hace su Declaración Anual en los primeros días del mes, ya sea marzo o abril, según sea el caso de las personas físicas o morales.
María José Ríos, administradora desconcentrada de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), recordó que el tiempo para recibir una devolución comienza a contar a partir de que el contribuyente concluye su declaración y solicita el reintegro de sus recursos.
“A veces el SAT hace alguna observación o el contribuyente no termina su proceso, lo que genera la idea de que se rechazó la devolución o no queremos pagar. El periodo se toma en cuenta desde que se sube la petición de devolución. En sí, somos exquisitos con la información”, comentó.
El periodo para la Declaración Anual 2025 de personas físicas será del 1 al 30 de abril, y deberán presentarla aquellas que obtuvieron ingresos por sueldos y salarios superiores a los 400 mil pesos al año, así como quienes hayan trabajado para un solo empleador y dejaron de laborar antes del 31 de diciembre de 2025 o quienes hayan tenido ingresos adicionales distintos a su salario.
También están obligados quienes trabajaron de manera simultánea para dos o más empleadores, recibieron ingresos del extranjero o de personas no obligadas a retener el ISR, obtuvieron indemnizaciones o percibieron pensiones o jubilaciones por montos superiores a los previstos en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Cuando el resultado de la declaración sea un impuesto a pagar, los contribuyentes podrán cubrirlo hasta en seis parcialidades, siempre que presenten la declaración en abril de 2026 y realicen el pago de la primera parcialidad dentro de ese mismo mes.