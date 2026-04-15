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Finanzasmiércoles, 15 de abril de 2026

Jurado de EU declara que Live Nation y Ticketmaster operan como monopolio

Según la demanda, Live Nation controla al menos el 80 por ciento de la venta de entradas en las principales salas de conciertos

EFE

Live Nation, mientras, se defendió señalando que es la mayor empresa de entretenimiento y venta de entradas de EU y que no es ilegal ser “grande” ni “exitoso”, recoge la revista Variety.

El juez que presidió el juicio, Arun Subramanian, que en su momento criticó el acuerdo entre el DOJ y Live Nation, será el encargado de decidir el castigo para las empresas, que puede pasar por multas, compensaciones y cambios a su modelo de negocio.

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