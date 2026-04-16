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Finanzasjueves, 16 de abril de 2026

Tesla busca ingenieros en Taiwán para nuevo complejo de chips de IA

El complejo de Musk, conocido como Terafab, funcionará para la instalación de semiconductores a gran escala

EFE

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