CDMX tendrá su primer mercado internacional de cine
Autoridades anuncian el evento que se celebrará en octubre, con el fin de atraer inversión y producciones a la capital del país
Kevin Aragón
El segundo es la producción a través de cuentas de financiamiento entre Iberoamérica y Europa para producciones a gran escala, aprovechando la posición geográfica y política de México.
También dijo que se duplicarán los apoyos al cine a 20 millones y el próximo año se invertirán 40 millones, además de crear un programa de cine comunitario y mejorar la profesionalización del cine en la ciudad.
Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.