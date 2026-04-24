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Gossipviernes, 24 de abril de 2026

CDMX tendrá su primer mercado internacional de cine

Autoridades anuncian el evento que se celebrará en octubre, con el fin de atraer inversión y producciones a la capital del país

Kevin Aragón

El segundo es la producción a través de cuentas de financiamiento entre Iberoamérica y Europa para producciones a gran escala, aprovechando la posición geográfica y política de México.

También dijo que se duplicarán los apoyos al cine a 20 millones y el próximo año se invertirán 40 millones, además de crear un programa de cine comunitario y mejorar la profesionalización del cine en la ciudad.

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
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