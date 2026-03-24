Fue muy difícil separarse de la sombra de Mecano: Ana Torroja

La cantante española ajusta cuentas con el pasado y presenta un álbum donde finalmente toma el volante y confiesa por qué le costó tanto perdonar la “no despedida” del grupo español

Alejandro Castro / El Sol de México

Ante tal disyuntiva, la solución que ella ha encontrado es hacer un balance entre una era y otra, añadiendo algunas versiones nuevas y, cuando puede, un encore en el que prácticamente canta complacencias, para que ningún fan se vaya decepcionado.

Este mes, la española publicó su séptimo disco de estudio, de título que suena a amenaza, o cuando menos advertencia: Se ha acabado el show.

La artista dice que la velocidad con la que se consume y se desecha ahora la música también la desmotivaba a la hora de pensar en un posible disco completo.

Y entonces, vino una revelación, algo inesperada:

“Me di cuenta de que había cosas por ahí, muy guardadas en el fondo, de las que no había hablado antes y de que era el momento de hacerlo”.

Y esas cosas, entre otras, tenían el nombre ni más ni menos que de Mecano.

Cuenta que cuando comenzó su carrera solista, en 1997, quería partir de cero y sonar a ella misma, no al grupo en el que estuvo tantos años. Es más, asegura que en aquellos años, ni siquiera quería cantar canciones del grupo en sus conciertos.

Quería poner distancia de por medio, poner punto y aparte. Y sanar, asegura, tras el fin de aquella historia que lastimosamente tuvo un fin ni una despedida como la que merecía.

Lo que tampoco hacía en sus inicios como solista era componer canciones, como tampoco las componía en Mecano.

Le comento que a lo largo de sus siete discos solistas ha trabajado y colaborado con tantos artistas latinoamericanos, que de pronto hasta pensamos en ella como una artista latina, más que española.

“Me quiero ir, pero no encuentro el momento”

Ya metidos en la disección del disco, le pido que nos cuente más sobre “Cuanto me falta”, una de las canciones que más llamó nuestra atención.

Aunque este es sólo el principio de las revelaciones que a los amantes de Mecano les van a interesar.

En el disco también se incluye una canción llamada “La maleta”, que habla precisamente de cómo es su relación actual con ese grupo que tanto nos ha dado, a ella y a todos nosotros.

Por cierto, en dicha canción se incluye una frase que reza: “La marioneta ya se mueve sin hilos”, que evidentemente es una referencia al tiempo en el que Ana sólo era una vocalista sin voz ni voto dentro de aquel monstruo del pop hispanoamericano.

Así, Ana Torroja pasó de pintar su raya con el pasado, a aprender a abrazarlo.

“Entonces sí, obviamente acepto y agradezco, porque si no fuera por todo aquello no estaría aquí hoy”.

Ana sobre el escenario

Para promocionar este disco, la cantante volverá a pisar los escenarios de España y Latinoamérica, e incluso algunos de Estados Unidos, a donde dice que ya no iba tanto.

Con todo el antecedente del pasado con Mecano y del presente en solitario, le pregunto cómo lograr equilibrar el repertorio de ambas vertientes en directo.

“Es difícil, ¿eh? Pero creo que ya desde hace un tiempo lo he conseguido, pues son dos largas horas de show y hay momentos para todo”.

Esto es relevante, porque ella no había hecho cuentas, pero le hago ver que con este disco, por primera vez tiene ella más discos de estudio (siete) que los que grabó Mecano (seis).

“¿En serio? Mira, no lo sabía, no había hecho las cuentas”.

Con todas las dudas e inquietudes cubiertas, me preparo para cerrar, no sin antes soltar un último dardo:

Ana, ¿por qué nos cuesta tanto olvidar a Mecano?

“Bueno, yo tengo mi teoría, que no sé si sea real, pero es curioso que la gente siga pidiendo que vuelva el grupo. Y yo creo que se debe a que no hubo una despedida, a que no se cerró el ciclo y no hubo un duelo.

@djconchaytoro