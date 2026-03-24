Tonatiuh Gómez presentará en el Auditorio Nacional la versión adaptada, con la coreografía y dirección de Septime Webre

Kevin Aragón

“De repente, cuando salen los niños perdidos, que son más loquillos e irreverentes, se utiliza un lenguaje de danza más parecido al Hip-Hop. O por, ejemplo, con personajes como el cocodrilo, hace un tango con el “Capitán Garfio”.

“Yo creo que si es la primera vez que te vas a acercar al ballet este es un momento increíble y perfecto”, opina Tonatiuh Gómez, quien se presentará junto al Ballet de Jalisco.

Gómez considera que la historia de Peter Pan promueve varios valores, entre ellos el de la familia y la amistad, además de ver el mundo con ojos atentos a la magia, como lo hacen los niños y los artistas.