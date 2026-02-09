elsoldeparral

Entre nieve y abandono: La Rosilla, el pueblo más frío de México, resiste pese a las carencias

En 1960, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registró 288 habitantes en esta comunidad de la sierra de Durango. Más de seis décadas después, la población se redujo casi a la mitad y el éxodo continúa. Sus habitantes están acostumbrados a temperaturas de hasta 17 grados bajo cero, pero enfrentan la falta de empleo, el aislamiento, la escasez de alimentos, la ausencia de servicios médicos y los apagones constantes

Radar 627

Radar 627 —Con silencio institucional buscan evitarle grilla a reforma laboral de 40 horas —Otra polémica para la alcaldesa de Gpe. y Calvo, ahora por los 15 años de su hija

Columnista Invitado

Eros y Psique: Quedarse cuando es más fácil irse

María del Refugio Sandoval

Espejos de vida / Cartografía del ser

Steve Sánchez

Degustando la vida / Febrero, el mes donde el corazón siente más

Odin Isaac Geronimo

Curanderos... / La fatiga del cuidador: cuando el amor también se cansa

Columnista Invitado

La cabeza perdida de Pancho Villa: Un misterio que cumple un siglo

México

Podcast

Cofre de leyendas

El nacimiento de la noche. De acuerdo a una leyenda brasileña, al inicio solo existía el día. La hija de la Cobra Grande deseó conocer la noche, guardada por su padre en un coco. Al abrirlo, la oscuridad y criaturas se liberaron. El caos reinó en la Tierra.

Economía pesada

Mario Alavez, periodista de macroeconomía, conversa sobre el portafolio de inversión de la 4T de hasta 406 mil millones de dólares, con lo que pretende tener un crecimiento anual de más del 2.5% del PIB hasta el 2030, aunque esa apuesta no se alcanzará este año

OEM Noticias

Encuentra todos los días las noticias más relevantes con la cobertura de todos los periódicos de la Organización Editorial Mexicana

Periodismo en riesgo

Una charla con Juan David Bernal, director del Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo, encargado de asesorar universidades y escuelas de periodismo en todo el continente, para mantener vigentes y modernizados sus planes de estudios

La Ventana

Mariella Salvatori, estudiante de Químico Farmacobiólogo en la BUAP, se volvió viral sin buscarlo. La falta de muestras de excremento para el laboratorio detonó creatividad, humor y divulgación científica en redes. Así nació “la chica de las cacas”, fenómeno inesperado que convirtió una frustración académica en contenido educativo y entretenido

Archivos secretos de policía

En 1953, el empresario polaco Max Trilnik Lasser, ahogado por deudas y fraudes, pagó su propio asesinato para activar un seguro de vida. Un carpintero lo mató por 500 pesos, vendió el arma y lloró en el funeral. Prensa y policía lo llamaron crimen pasional tras una investigación superficial equivocada

El podcast de la Lovera

En 2025 nace la Secretaría de las Mujeres, con poder directo en el gabinete. Más centralización, menos claridad. Mientras la violencia y la desigualdad persisten, surge la pregunta: ¿el cambio alcanza para salvar vidas y reconstruir diálogo feminista? Invitamos a primera secretaria de las mujeres de México

Las claves del mundo

La detención de Nicolás Maduro no es solo la caída de un presidente. Es una escena que rompe una regla no escrita del sistema internacional: los jefes de Estado no se capturan de la forma en como lo hizo Estados Unidos en Caracas. ¿Qué sucederá tras la intervención estadounidense en Venezuela?

La guía del fin de semana

La celebración del Año Nuevo Chino cobra vida con el león y el dragón. Conversamos con Xinkuan Shi Dragon & Lion Dance Group México, encargados de dar vida a los rituales, tambores y tradiciones que muestran cómo la danza transforma identidades y destinos

Saca la reta

Charla con La Catalina, amazona del Consejo Mundial de Lucha Libre. La luchadora chilena fue buscada por AAA antes de entrar al CMLL, pero hubo una fuerte razón por la cual declinó la oferta

