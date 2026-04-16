A la Sombra / Antonio Pérez Simón

De las aulas de la UNAM a la cúspide de los negocios. Pérez Simón comenzó a abrirse paso en el mundo financiero antes incluso de concluir la carrera: en 1962 ya trabajaba como auditor junior en Price Waterhouse. Cuatro años después obtuvo el título de contador público con la tesis El Contador Público en la Investigación de Negocios para Inversión, una elección que terminaría por anticipar el perfil de su trayectoria. Más adelante se certificó como Agente de Bolsa Profesional y, en 1976, su carrera dio un giro decisivo cuando aceptó la invitación de Carlos Slim para ponerse al frente de Inversora Bursátil.

Reapareció Ana Gabriela Guevara en la escena pública, ahora tras ser captada de vacaciones en Vidanta, uno de los complejos turísticos más exclusivos del país, de Daniel Chávez, un gran amigo de Andrés Manuel López Obrador. Su imagen vuelve a llamar la atención porque, tras su paso por la Conade, la Auditoría Superior de la Federación, entonces encabezada por David Colmenares, presentó al menos cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción. El probable quebranto al erario, según esos señalamientos, rondaría los 500 millones de pesos.

En próximos meses las bebidas alcohólicas que se comercializan en el país podrían someterse a un etiquetado de riesgo similar al de los cigarros; esto si logra avanzar en el Congreso de la Unión una iniciativa que impulsa la senadora Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano. La idea empieza a ser adoptada por los liderazgos de los diferentes partidos políticos, pues coinciden en que el alcohol, además de estar vinculado a múltiples enfermedades, es factor importante en la crisis de violencia que afecta a la sociedad mexicana.

El gobierno de la Ciudad de México, de Clara Brugada, aseguró ya que el Programa de Reordenamiento del comercio ambulante va por buen camino, el problema es que esperan que finalice ¡hasta finales de año! Esto en un contexto en el que está por comenzar el Mundial de Futbol 2026 y una de las zonas más afectadas por el desbordamiento de comerciantes informales es precisamente el Centro Histórico de la capital, plaza en la que se prevén distintos eventos en el marco de la justa deportiva.

Enrique Francisco Galindo Ceballos ya no oculta su intención de competir por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027. El actual alcalde capitalino busca construir esa candidatura sin romper, por ahora, con las formas ni con los tiempos electorales, mientras apunta a respaldarse en su gestión municipal, en el apoyo ciudadano y en el diálogo con las fuerzas políticas que lo llevaron a la reelección, particularmente PRI, PAN y PRD. Más que un destape improvisado, su mensaje busca posicionar una aspiración trabajada desde hace años y perfilarlo como una opción de alianza rumbo a la sucesión estatal.