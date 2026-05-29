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Méxicosábado, 30 de mayo de 2026

Esclavos en la Sierra Tarahumara

A mediados de 2019, en un operativo en el estado de Chihuahua, 21 hombres fueron rescatados de un campo de trabajo forzado para el cultivo de amapola y marihuana en la Sierra Tarahumara, donde los tenían viviendo en cuevas. Uno de ellos había estado cautivo casi tres años. Solo cuatro habían sido reportados como desaparecidos. Antes de ese operativo, varios habían conseguido escapar por su cuenta. Sus denuncias y las historias de los sobrevivientes describen una red de reclutamiento y trata de personas, y el funcionamiento de campamentos de gente esclavizada por los cárteles

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