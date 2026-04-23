A la Sombra / Luisa María Alcalde

Luisa María Alcalde terminó por dejar la dirigencia nacional de Morena justo por la única puerta que ella misma había dejado entreabierta. Hace apenas ocho días, el 14 de abril de 2026, negó que fuera a irse, acusó a la oposición y medios de comunicación de sembrar “rumores y calumnias” y aseguró que sólo dejaría el cargo si la presidenta Claudia Sheinbaum la llamaba para ayudar en otra responsabilidad. Este 22 de abril aceptó la invitación para convertirse en consejera jurídica del Gobierno federal, con un mensaje de orgullo, agradecimiento y disciplina política que confirma que aquello que primero se desmintió como versión falsa, terminó cuajando por voces del interior de Morena que eran insistentes. Pero no quería, y dicen los enterados, la Presidenta la notó grosera con sus posturas.

La llegada de Esthela Damián a Guerrero para buscar la eventual candidatura de Morena mueve por completo el ajedrez político que, de manera muy anticipada, había en la entidad. Los enterados aseguran que la exconsejera jurídica de la Presidencia desplaza no sólo al senador Félix Salgado Macedonio, que en repetidas ocasiones había manifestado su intención de contender, sino a todo su grupo político que se estaba ya acomodando para hacerse de las candidaturas morenistas para los 85 municipios que estarán en disputa.

Hablando de Guerrero, cuentan que el Partido Verde estaría determinado a ir en solitario en la contienda por la gubernatura que estará en disputa el próximo año. A detalle, la candidata propuesta sería la actual dirigente de ese instituto, Karen Castrejón. Aquella entidad sería la sexta en la que se plantea competir de manera independiente al Movimiento Regeneración Nacional, luego de San Luis Potosí, Quintana Roo, Nuevo León, Querétaro y Nayarit.

Volker Türk llegó a México y dejó una acusación difícil de ignorar: la impunidad fue el reclamo constante en sus reuniones con autoridades y sociedad civil. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que las desapariciones siguen siendo un desafío doloroso y planteó con claridad el tamaño del problema, mientras el Estado no garantice justicia, rendición de cuentas y verdad para las familias, la violencia seguirá instalada como una deuda estructural del país. Pero dicen los que saben que pidieron no hacerle caso ni replicar su mensaje en México. Un comes y te vas.

No se olvide usted que Morena convirtió el caso Chihuahua en una ofensiva política de alto calibre, con trámite exprés en el Senado, empujó el citatorio contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván y su fiscal, César Gustavo Jáuregui Moreno, para que respondan por la presencia de agentes vinculados a la CIA en territorio estatal, una decisión que exhibe no sólo la gravedad del episodio por una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional, sino también la disposición del oficialismo a colocar a la mandataria panista en el banquillo público justo cuando el debate toca soberanía, control territorial y fallas de coordinación con la Federación. Que en Chihuahua están en problemas.

Manuel Romo deja la dirección de Banamex después de encabezar la separación de Citi, relanzar al banco en el mercado y entregar una institución que, según sus propios números, en 2025 creció a doble dígito en todas sus líneas de negocio, ganó participación en crédito, depósitos y fondos, y superó al mercado en casi todos sus productos. Su relevo será Edgardo del Rincón, un veterano del sector financiero que inició su carrera en Banamex y que llega con la encomienda de acelerar la digitalización, recuperar negocios perdidos durante la escisión de Citi México y afinar la relación con inversionistas rumbo a la oferta pública inicial, en una etapa en la que Fernando Chico Pardo y el nuevo grupo accionista quieren algo más que continuidad, quieren velocidad.