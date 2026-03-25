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Luis Carriles

Análisismiércoles, 25 de marzo de 2026

Aguas profundas / ¿El derrame es por un ducto roto?

El gobierno y Pemex mantienen la versión del barco privado, pero no han identificado públicamente a la embarcación. Mientras tanto, algunos ductos submarinos permanecen fuera de operación.

Lo que sigue es preocupante. La mancha avanza hacia el Caribe, ya a la altura de la península de Yucatán, con riesgo de llegar a Cuba o República Dominicana. También podría desplazarse hacia Quintana Roo por corrientes marinas.

Al mismo tiempo, la corriente del Golfo se mueve al norte: ya hay rastros frente a Tuxpan y, de mantenerse la trayectoria, podría alcanzar la frontera con Estados Unidos. De ahí la urgencia de contener y limpiar.

Buzos

2.- Magda Chambriard, CEO de Petrobras, visitará México en abril para explorar una alianza en aguas profundas. Será el quinto intento; hasta ahora, sin resultados más allá de la foto.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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