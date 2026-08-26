Aguas profundas / Pemex, el peor desastre financiero

Luis CarrilesAnálisismiércoles, 26 de agosto de 2026Aguas profundas / Pemex, el peor desastre financieroFinanzasCrisisPEMEXLas opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresiónÚLTIMAS COLUMNAS21 de agosto de 2026Aguas profundas / Alerta minera: llega el desempleo19 de agosto de 2026Aguas profundas / Los traidores de Pemex14 de agosto de 2026Aguas profundas / Seguridad minera12 de agosto de 2026Aguas profundas / Pemex miente y nadie hace nada7 de agosto de 2026Aguas profundas / Una nueva etapa para la minería5 de agosto de 2026Aguas Profundas / Los esclavos de Pemex31 de julio de 2026Aguas Profundas / Mercurio de Querétaro, oro de Venezuela29 de julio de 2026Aguas profundas / Accidentes de Pemex: errores humanos que a nadie le importan24 de julio de 2026Aguas profundas / Buen momento de los metales, pero se necesita la reforma minera22 de julio de 2026Aguas profundas / El caso Ingemar-Ruffo-KevinsonMás NoticiasNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete Gratis