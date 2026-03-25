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Claudia Corichi

Análisismiércoles, 25 de marzo de 2026

Desigualdad de género en municipios

En cuanto a los cabildos, de las 2 mil 602 personas síndicas el 60% correspondió a mujeres y de las 16 mil 875 regidurías, el 54.2% son mujeres.

Del total de personas que laboran en las administraciones públicas locales en todo el país (1.1 millones) el 38.2% son mujeres.

En cuanto a escolaridad, la mayoría del personal que labora en los ayuntamientos con licenciatura o posgrado son mujeres.

El municipio es el órgano de gobierno más cercano a las personas y por ello es fundamental darle un mejor trato.
@ClauCorichi

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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