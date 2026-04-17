El Espectador / La prueba Mundial de Brugada

Por ser sede de la inauguración del Mundial, la Ciudad de México tiene la mayor presión hasta el momento. No solo por la infraestructura inconclusa, sino que la propia dinámica capitalina ha puesto en jaque a la administración de Clara Brugada.

Habría que tomar en cuenta que, para aquel encuentro, prácticamente la totalidad de la afición fue mexicana. Es decir, todavía no se enfrenta la realidad que implicará la llegada de miles o millones de aficionados de todo el mundo.

La Ciudad de México tampoco tiene resuelto todavía el tema del hospedaje, no solo porque existe un déficit de cuartos para recibir a los turistas, sino porque se plantean justo en este crítico momento regulaciones que limitarían aún más la oferta de habitaciones.

Sin duda, si la Copa del Mundo iniciara esta semana, el resultado del examen para el gobierno de Clara Brugada sería totalmente reprobatorio. Se tienen menos de dos meses para rectificar.