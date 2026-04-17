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Luis Humberto Fernández

Análisisviernes, 17 de abril de 2026

El Niño Godzilla

Hay hechos complicados de gran impacto y con consecuencias que no son evidentes, pero que pueden ser predecibles y por lo tanto, se pueden anticipar en cierta medida.

En México hemos hecho esfuerzos importantes en materia de protección civil, fortaleciendo sistemas de alerta temprana, protocolos de respuesta y coordinación entre niveles de gobierno.

Pero frente a un fenómeno de esta magnitud que posiblemente rebase proporciones y parámetros que conocemos, estamos obligados a dimensionar y prever todos sus efectos.

De no tomar las precauciones, esto alterará la gobernabilidad, la economía, pero sobre todo podría generar dolor y conflicto en las comunidades.

Debemos seguir preparándonos para escenarios complejos y para que, como ella misma mencionó, México siga siendo un referente mundial en atención a emergencias.

Académico y diputado por Morena

@luishumbertofdz

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