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Análisismartes, 28 de abril de 2026

El nuevo escudo de confianza en la era digital

Jair López, gerente de comunicación de negocio en Google México

La inteligencia artificial resuena por la eficiencia operativa. En nuestro caso la hemos aplicado para garantizar que nuestro ecosistema sea saludable para usuarios y marcas.

Al tiempo que seguimos perfeccionando nuestras acciones de defensa para adelantarnos incluso a los esquemas más avanzados. Comparto tres pilares de cómo lo venimos haciendo:

A medida que las amenazas digitales son cada día más sofisticadas, la integración de la IA ya no surge sólo como una opción, sino como un imperativo para construir un ecosistema publicitario donde la innovación y la protección avancen al mismo ritmo.

Jair López, gerente de comunicación de negocio en Google México

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