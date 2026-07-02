El observador / El espejismo exportador

Samuel GarcíaAnálisisjueves, 2 de julio de 2026El observador / El espejismo exportadorINEGIT-MECExportacionesLas opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresiónÚLTIMAS COLUMNAS30 de junio de 2026El observador / ¡Es la reforma judicial!25 de junio de 2026El observador / Primer corte de caja: el Plan México no camina23 de junio de 2026El observador / ¡Al límite!18 de junio de 2026El observador / ¿Salvará el Mundial un semestre perdido?16 de junio de 2026El observador / La crisis que nadie está negociando11 de junio de 2026El observador / El silencio mexicano9 de junio de 2026El observador / La inflación llegó para quedarse4 de junio de 2026El observador / Las familias rescatan la economía2 de junio de 2026El observador / El gran problema del que nadie quiere hablar28 de mayo de 2026El observador / El crédito del miedoMás Noticias