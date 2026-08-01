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Méxicosábado, 1 de agosto de 2026

La tortilla de treinta y cinco pesos

La historia detrás del kilo de tortilla más caro de México. Un recorrido por el campo, los molinos, las tortillerías, los mercados y la mesa de los sonorenses para entender cómo se construye el precio de un alimento cotidiano y qué revela sobre la economía, la identidad y la vida diaria de un estado

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Tortilla
Desde muy temprano inician labores en la tortillería - Foto: Carlos Villalba / El Sol de Hermosillo
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Detrás de cada tortilla hay un proceso que ha cambiado con el paso del tiempo - Foto: Mike Acosta / El Sol de Hermosillo
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Los maíces se tienen que lavar para que se les caiga el pericarpio - Foto: Mike Acosta / El Sol de Hermosillo
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El lavado del maíz sigue siendo una etapa fundamental - Foto: Carlos Villalba / El Sol de Hermosillo

El precio de una ciudad

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La tortillería La Mejor abastece hoy a más del 80 por ciento de las taquerías de Hermosillo - Foto: Carlos Villalba / El Sol de Hermosillo
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La Mejor publica los precios de la tortilla de maíz de acuerdo con su uso y presentación - Foto: Carlos Villalba / El Sol de Hermosillo
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La Mejor

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Dependiendo de la harina y del maíz, es el producto que vas a obtener - Foto: Carlos Villalba / El Sol de Hermosillo
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Dependiendo de la harina y del maíz, es el producto que vas a obtener - Foto: Carlos Villalba / El Sol de Hermosillo
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Ahora las harineras hacen el nixtamal, lo trituran con máquinas de martillo y lo hacen polvo - Foto: Mike Acosta / El Sol de Hermosillo
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Hoy las máquinas cuentan con sistemas automáticos de seguridad para prevenir accidentes - Foto: Mike Acosta / El Sol de Hermosillo

No es solo el maíz

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Detrás de un kilo de tortillas no solo hay maíz - Foto: Mike Acosta / El Sol de Hermosillo
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En el costo del kilo de tortilla también se debe considerar que se paga diésel, electricidad, fertilizantes, maquinaria y salarios - Foto: Mike Acosta / El Sol de Hermosillo
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Una vez que se muele el maíz, se produce la masa para la elaboración de la tortilla - Foto: Mike Acosta / El Sol de Hermosillo
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Las tortillerías también comercializan la masa para algunas sucursales locales - Foto: Mike Acosta / El Sol de Hermosillo
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Durante las primeras horas se elaboran las tortillas destinadas a taquerías y restaurantes - Foto: Carlos Villalba / El Sol de Hermosillo
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Cada tamaño de tortilla tiene que ver con el uso que se le dará, si son taqueras serán de menor tamaño - Foto: Carlos Villalba / El Sol de Hermosillo
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La última tortilla sale alrededor de las siete de la tarde - Foto: Carlos Villalba / El Sol de Hermosillo

Dos tortillas

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Cada tortillería privilegia algo distinto: precio, frescura, textura o cercanía - Foto: Mike Acosta / El Sol de Hermosillo
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Algunas cadenas nacionales ofrecen el kilo de tortilla de maíz por menos de 20 pesos - Foto: Mike Acosta / El Sol de Hermosillo
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Entre las opciones en Hermosillo se encuentra la tortilla de harina para los tradicionales burritos - Foto: Carlos Villalba / El Sol de Hermosillo
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La Masa de las tortillas de harina requiere: harina de trigo, sal, grasa (manteca o aceite) y agua tibia - Foto: Mike Acosta / El Sol de Hermosillo
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La tortilla de harina nunca desplazó a la de maíz - Foto: Carlos Villalba / El Sol de Hermosillo
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Las tortillas de harina se embolsan para mantener su frescura por más tiempo - Foto: Carlos Villalba / El Sol de Hermosillo

El reino de la harina

Precio de la tortilla. ROMINA (3)
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La tortilla es el alimento natural para el mexicano ya que con ella elabora todo tipo de tacos - Foto: Mike Acosta / El Sol de Hermosillo
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La tortilla no puede faltar en la comida de los mexicanos - Foto: Mike Acosta / El Sol de Hermosillo
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Las taquerías han preferido absorver el alza en el costo de la tortilla porque saben que no les faltarán los clientes si es que no suben el precio en sus productos - Foto: Mike Acosta / El Sol de Hermosillo

El precio de no perder a un cliente

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Para agilizar la venta de la tortilla se preparan paquetes de kilo para su venta - Foto: Carlos Villalba / El Sol de Hermosillo
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La gente acude a comprar sus tortillas por la frescura que ofrecen a estar recién elaboradas - Foto: Carlos Villalba / El Sol de Hermosillo
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Muchos consumidores prefieren la tortilla que han comprado toda la vida - Foto: Carlos Villalba / El Sol de Hermosillo
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Hermosillo ya es considerada una ciudad de vida cara y eso también repercute en el costo de la tortilla - Foto: Mike Acosta / El Sol de Hermosillo
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Las familias de Hermosillo también hacen sus cuentas cuando llega el momento de comprar un kilo de tortillas - Foto: Carlos Villalba / El Sol de Hermosillo

Lo que permanece

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