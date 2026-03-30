La ley contra el feminicidio

Un poco de historia; en la LIX Legislatura (2003/2006) desde la Cámara de Diputados, se integra por primera vez una Comisión Especial para investigar el feminicidio en el país; el antecedente más impactante eran los asesinatos de chicas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Las cifras evidenciaron una sistematización imparable de asesinatos desde los años 90. Este fenómeno delincuencial empezó a llamar la atención por la desaparición de chicas y en su búsqueda, por desgracia aparecían sus restos.

Prevalece una discriminación estructural derivada de relaciones desiguales donde hay un predominio de un sexo sobre el otro. El tipo penal del feminicidio acuñado por Marcela, se incorpora dispar en algunos códigos penales.

Defensora de derechos humanos