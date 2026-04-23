Noticias por todas partes

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Análisisjueves, 23 de abril de 2026

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Por Yu Chen Cheng

Hablando de cifras, el impacto es enorme porque la desinformación le cuesta a la economía mundial casi 500 mil millones de dólares al año según la consultora Sopra Steria, y eso solo en pérdidas directas sin contar el daño social que genera.

Entonces, ¿Qué se debe hacer?

La solución no es volverse paranoico ni vivir con miedo, es aprender a dudar de forma inteligente, es como tener un radar interno que te avisa: “Oye, esto huele raro, mejor verificarlo antes de compartirlo”.

Hay trucos muy simples que se pueden aplicar:

Porque no se trata de no creer en nada, sino de creer mejor, ya que en la era digital la mejor defensa no es un antivirus, sino tu propio criterio.

Alguna vez, ¿usted compartió alguna noticia falsa? 

Investigador y asociado COMEXI. Miembro de la UER - Sociedades del Conocimiento y Educación. Pueden seguirlo en @Chennie_tw

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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