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Análisisjueves, 16 de abril de 2026

Deja vú: ¿futuro incierto? y T-MEC

por Mariana Aparicio Ramírez

El T-MEC se someterá a la primera revisión a partir de julio de 2026, un componente novedoso en acuerdos de libre comercio, que se formalizó su incorporación en el artículo 34 sección 7.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva de la autora.

X: @mariana_aparam

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