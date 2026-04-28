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resuena - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Colectivo RESUENA

Análisismartes, 28 de abril de 2026

Resuena / Cuando la inclusión también excluye

Por Julio Álvarez

Se habla mucho de inclusión. Está en los discursos, en los espacios de trabajo, en las consignas, en las conversaciones que buscan ser más abiertas, más conscientes, más justas.

Momentos en los que una voz desentona

No necesariamente porque sea violenta, sino porque no encaja del todo o se sale del marco. Porque cuestiona algo que no siempre sabemos cómo procesar.

Y la diferencia, la verdadera diferencia, seguirá quedando fuera.

@esjulioalvarez

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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