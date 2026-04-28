Resuena / Cuando la inclusión también excluye

Por Julio Álvarez

Se habla mucho de inclusión. Está en los discursos, en los espacios de trabajo, en las consignas, en las conversaciones que buscan ser más abiertas, más conscientes, más justas.

Momentos en los que una voz desentona

No necesariamente porque sea violenta, sino porque no encaja del todo o se sale del marco. Porque cuestiona algo que no siempre sabemos cómo procesar.

Y la diferencia, la verdadera diferencia, seguirá quedando fuera.

@esjulioalvarez