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Ciencia y Saludmiércoles, 18 de marzo de 2026

¿Qué nos hace envejecer más?

El neurocientífico Francisco Mora Teruel desmonta mitos y destaca lo que sirve para no acelerar más de lo necesario esta etapa de la vida

Marina Segura Ramos

La edad biológica o la cronológica

“Refleja el estado funcional del cuerpo, con la ventaja de la posibilidad de ser modificada mejorando el cuidado y tratamiento médico de posibles patologías, así como la alimentación, medio ambiente, estrés, sueño ...”.

Discriminación por la edad

Sobre el edadismo, Mora califica de “paradoja curiosa” el hecho de que en las sociedades occidentales se considere un éxito una mayor esperanza de vida y, al mismo tiempo, hay un fenómeno creciente de discriminación social de los mayores.

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