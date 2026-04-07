Realizan el mayor estudio sobre drogas psicodélicas en EU

La investigación analizó más de 550 escáneres cerebrales a 267 participantes en 11 estudios independientes de cinco países

EFE

En condiciones normales, las regiones cerebrales dedicadas al pensamiento abstracto y la autorreflexión operan de forma independiente de las áreas que procesan la información sensorial, como la visión, la audición y el tacto.

Desmintiendo mitos

Por tanto, los resultados de la investigación cuestionan las afirmaciones de estudios anteriores más pequeños que sugerían que los psicodélicos causaban un “colapso” generalizado en las redes cerebrales.

El trabajo, basado en un modelo probabilístico bayesiano, demuestra que estas sustancias no producen un caos cerebral global, sino que ‘reorganizan’ la comunicación interna de maneras específicas y medibles.