En la Ciudad de México surgen nuevas formas de crear comunidad, como las rodadas en patines donde la comunidad LGBTQ+ toma la ciudad abrazando la inclusión y la diversidad

Gerardo León / El Sol de México

La dinámica del grupo se basa en que nadie se queda atrás. La consigna es avanzar juntos.

Tomar la calle, cambiar la ciudad

En una urbe donde muchas personas LGBTQ+ aún experimentan incomodidad o riesgo en el espacio público, rodar en grupo transforma la experiencia.

“Por unas horas, las calles también son nuestras”, afirma Mariana de 29 años, diseñadora gráfica y agrega, “no se trata sólo de recorrer avenidas, sino de redefinir quién puede habitarlas y cómo”.

En cada recorrido hay performance, identidad y juego. Maquillaje, looks brillantes, referencias a la cultura ballroom (baile voguing) conviven con cascos y protecciones. Todo sin códigos rígidos.

Más que un grupo: una red emocional

“Rodar de noche por la ciudad, con luces, música y más gente como tú… es algo que no se puede explicar. Se siente”, expresa Santi de 26 años, fotógrafo urbano.

Aunque no siempre se nombren como protesta, estas rodadas tienen un mensaje inevitable de apreciar: “ocupar el espacio público, visibilizar identidades y desafiar normas sociales”, se lee en la biografía de Unicornixs Rollers.

Historia con mucho oxígeno

Sin embargo, a finales de los años 90, tuvo que enfrentar nuevos retos y crear nuevas habilidades para librarlo, que fueron la obesidad y el más difícil, la homofobia.

Conforme pasaban los años, llegó a la universidad, y tuvo que decidir entre la escuela o los patines.

Jacob destacó en esta disciplina al mismo tiempo que grandes figuras como Ana Gabriela Guevara

Sobre las nuevas comunidades de rollers opina, “tal vez no a mucha gente de la comunidad le gusta patinar, pero finalmente se unen y se aprecia toda la comunidad que se crea a partir de ciertas temáticas interesantes.