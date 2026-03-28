Reuters

BERLÍN. El ejército alemán está trabajando para acelerar la toma de decisiones en tiempos de guerra mediante herramientas de inteligencia artificial capaces de analizar datos del campo de batalla más rápidamente que los humanos, aprendiendo de las fuerzas ucranianas y de otros países, según declaró su comandante a Reuters.

El teniente general Christian Freuding, quien se convirtió en jefe del ejército el pasado octubre después de años de supervisar el suministro de armas de Alemania a Kiev, compartió sus impresiones tras sus visitas a puestos de mando ucranianos donde los drones y los sensores modernos han aumentado drásticamente el volumen de datos del campo de batalla.

“Los ucranianos explotan los datos que han recopilado durante cuatro años de guerra. Basándose en estos datos, la IA puede deducir cómo ha actuado el enemigo en situaciones similares en el pasado y recomendar contramedidas”, afirmó.

Señaló que las tareas que actualmente requieren cientos de personas y días para completarse podrían acelerarse significativamente mediante la IA, y agregó que los métodos convencionales por sí solos nunca serían suficientes para “romper el ciclo de toma de decisiones del adversario”.

Freuding sugirió utilizar datos de Ucrania y de los ejercicios militares alemanes al entrenar las herramientas analíticas, garantizando así la alineación con los principios operativos de Alemania. En lo que respecta a las preocupaciones éticas, hizo hincapié en que la IA serviría únicamente como herramienta de asesoramiento para facilitar la toma de decisiones humanas.

“La tarea de tomar decisiones analíticas y equilibradas siempre recaerá en el ser humano, en el soldado”, dijo, y agregó que, si bien aún no se ha seleccionado un producto de IA específico, el despliegue de la tecnología es una prioridad.

Freuding subrayó la importancia de alinear los sistemas de IA de Alemania con los estándares en constante evolución de la OTAN. No descartó un sistema desarrollado en Europa, pero afirmó que las soluciones estadounidenses podrían ofrecer ventajas prácticas debido a su avanzada implementación.

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“Personalmente, creo que es importante que pongamos algo en marcha rápidamente. Por supuesto, hay que tener en cuenta cuestiones como la soberanía y la seguridad de los datos”, añadió.

El ejército estadounidense está utilizando la herramienta de inteligencia artificial Maven, creada por la empresa Palantir de Silicon Valley, para procesar datos del campo de batalla, incluidas imágenes y vídeos, con el fin de mejorar el conocimiento de la situación y agilizar la toma de decisiones.