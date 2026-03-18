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Mundomiércoles, 18 de marzo de 2026

EU dice que IA de Anthropic representa “riesgo inaceptable” para el ejército

La clasificación de Anthropic como “riesgo para la cadena de suministro” implica que todos los proveedores del gobierno tendrían prohibido hacer negocios con la empresa

AFP

“Los sistemas de IA son especialmente vulnerables a la manipulación”, añadió el gobierno en la presentación ante un tribunal federal de California.

Esta designación suele reservarse para organizaciones de países adversarios extranjeros, como el gigante tecnológico chino Huawei.

Otras grandes tecnológicas estadounidenses, como Microsoft, que a su vez utiliza el modelo Claude de Anthropic y abastece al ejército estadounidense, se han alineado con la compañía de IA.

“No es el momento de poner en riesgo el ecosistema de IA que la administración ha contribuido a impulsar”, afirmó Microsoft en un escrito amicus curiae presentado ante el tribunal la semana pasada.

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