La empresa, operadora de Starbucks y Domino’s Pizza, abrirá hasta 220 tiendas nuevas; la mayoría de ellas estará en México

Juan Luis Ramos / El Sol de México

Alsea, operadora de cadenas como Starbucks y Domino’s Pizza, anunció que invertirá cinco mil 500 millones de pesos este año en América Latina y Europa.

Los recursos, agregó, se destinarán para la apertura de entre 180 y 220 nuevos restaurantes, según informó este miércoles en la reunión de directivos con analistas e inversionistas conocida como “Alsea Day”, que se llevó a cabo en Nueva York.

La compañía subrayó que alrededor de 65 por ciento de los establecimientos que se abrirán este año se ubicará en México.

La compañía indicó que con estas apertura espera alcanzar un crecimiento en ventas totales entre cinco y siete por ciento este año.