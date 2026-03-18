Alsea anuncia inversión de cinco mil 500 mdp para este año y una mayor expansión
La empresa, operadora de Starbucks y Domino’s Pizza, abrirá hasta 220 tiendas nuevas; la mayoría de ellas estará en México
Juan Luis Ramos / El Sol de México
Alsea, operadora de cadenas como Starbucks y Domino’s Pizza, anunció que invertirá cinco mil 500 millones de pesos este año en América Latina y Europa.
Los recursos, agregó, se destinarán para la apertura de entre 180 y 220 nuevos restaurantes, según informó este miércoles en la reunión de directivos con analistas e inversionistas conocida como “Alsea Day”, que se llevó a cabo en Nueva York.
La compañía subrayó que alrededor de 65 por ciento de los establecimientos que se abrirán este año se ubicará en México.
La compañía indicó que con estas apertura espera alcanzar un crecimiento en ventas totales entre cinco y siete por ciento este año.
Lector, melómano y viajero. Soy reportero de Finanzas y Negocios en El Sol de México, con una trayectoria de 17 años en medios.