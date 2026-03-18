Este miércoles Ebrard se reunirá con el titular de comercio Jamieson Greer para revisar el acuerdo comercial

Juan Luis Ramos y Rubén Romero / El Sol de México

El subsecretario de comercio de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, se reunió con sus homólogos en Washington para iniciar las primeras conversaciones, según informó la dependencia.

“Hoy viajaron el secretario y el subsecretario a Washington, D.C. La última información es lo que publicó el secretario en sus redes”, indicó el área de comunicación de la dependencia a El Sol de México.

De acuerdo con el funcionario, la estrategia mexicana, aprobada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se llevará a cabo con firmeza y sin perder la compostura para defender los intereses del país.

En esta primera etapa, las conversaciones se realizarán en formato bilateral entre México y Estados Unidos, sin la participación directa de Canadá, aunque se prevé avanzar posteriormente hacia encuentros trilaterales, según Marcelo Ebrard.

Violencia y riesgos para la ratificación del T-MEC

“De cumplirse con esa predicción, México entraría en una situación de alto riesgo”, consideró Gutiérrez.

La presidenta del IMEF destacó que si bien es cierto que el T-MEC seguiría vigente, la falta de una ratificación llevará a revisiones anuales que, consideró, no ofrecen certidumbre a nuevas inversiones.

De acuerdo con Gutiérrez, existen escenarios como el que la ratificación del tratado se firme a finales del año, después de las elecciones intermedias de Estados Unidos, o el próximo año.

No obstante, advirtió que esto sería inconveniente para México debido a que la fecha quedaría abierta al criterio de Estados Unidos.

“Se erosionaría la plataforma industrial de México hasta la ratificación de esta firma”, apuntó.