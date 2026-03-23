Cinco proyectos ya están en proceso de licitación con una inversión superior a los mil 48 millones de pesos

EFE

La directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, señaló en un comunicado que estos proyectos forman parte del Plan de Expansión 2025-2030, para impulsar el desarrollo energético de México.

“La articulación entre quienes planean, financian, construyen y operan el sistema eléctrico es clave para garantizar su viabilidad”, apuntó Calleja Alor.

El plan forma parte de la estrategia energética nacional hacia 2030, que incluye una mayor participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura eléctrica.

El lanzamiento ocurre en un contexto de creciente demanda energética en el país, lo que ha puesto presión sobre la red de transmisión en distintas regiones.