CFE se apoya en inversión mixta para ejecutar plan energético

La CFE implementará inversión mixta con el sector privado para su plan energético 2026-2030, diversificando financiamiento y compartiendo riesgos

Rubén Romero / El Sol de México

Durante la 89 Convención Bancaria, Eugenio Amador Quijano, director corporativo de Finanzas de la CFE, explicó que la magnitud del proyecto obliga a diversificar las fuentes de financiamiento y compartir riesgos con inversionistas.

“La forma en que lo estamos construyendo es diversificando fuentes de financiamiento y buscando mecanismos mixtos”, afirmó durante el panel Crédito a la infraestructura como multiplicador para el crecimiento.

El directivo detalló que, particularmente en generación eléctrica, estos esquemas representarán cerca de 75 por ciento de las inversiones, convirtiéndose en la principal vía para ampliar la capacidad energética del país.

El esquema planteado por la CFE consiste en que la empresa aporte su capacidad de pago y certidumbre de largo plazo, mientras que el sector privado participa con capital, ingeniería, construcción y operación de los proyectos.

La CFE aporta su capacidad de pago y visibilidad de largo plazo; el privado aporta experiencia. Juntos podemos lograr energía asequible

Este modelo permitirá distribuir riesgos y atraer distintos tipos de inversionistas, desde aquellos interesados en proyectos en construcción hasta fondos que buscan activos maduros con flujos estables.

Amador añadió que una parte relevante del financiamiento se estructurará fuera del balance de la empresa, con el objetivo de no presionar su nivel de endeudamiento y mantener su estabilidad financiera.

Para ello, la CFE trabaja junto con la Secretaría de Hacienda, bancos e inversionistas en el diseño de vehículos financieros y esquemas de gobernanza que den viabilidad a los proyectos.

“El reto financiero es enorme, pero ya vemos una respuesta importante del sector privado”, dijo.

Además de los esquemas mixtos, la empresa también prevé fortalecer su presencia en mercados de capital, particularmente para financiar proyectos de transmisión e interconexión.

Esto incluye instrumentos como la fibra e, que permiten captar recursos sin comprometer directamente el balance.

Energía, eje del crecimiento

La subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla, señaló que el nuevo plan de infraestructura del gobierno contempla 5.6 billones de pesos entre 2026 y 2030, con energía como el componente más importante.

Explicó que para 2026 la inversión adicional será de 722 mil millones de pesos, equivalente a 1.9 por ciento del PIB, que se sumará a lo ya presupuestado para llevar la inversión total en infraestructura a 4.4 por ciento del PIB.

Desde el sector privado, Sergio Méndez, director general de BlackRock México, consideró que México tiene una oportunidad histórica para atraer capital de largo plazo, especialmente en energía.

“México no tiene la oportunidad de una generación, sino de muchas generaciones”, dijo al señalar que el capital existe, pero necesita reglas claras y certidumbre.